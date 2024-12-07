مديرية تعليم دمياط تعلن تسليم التابلت لطلاب الثانوية العامة بنسبة 70%

دمياط - هيثم مراد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط عن بدء إجراءات تسليم التابلت لطلاب المرحلة الثانوية، بكافة الإدارات التعليمية داخل المحافظة.

ومن جانبه، أكد الدكتور ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه تم توزيع التابلت على مدارس المحافظة، لافتا إلى أن اجراءات التسليم تتم وفق تعليمات الوزارة.

وأوضح وكيل تعليم دمياط، أن نسب تسليم التابلت بلغت 70% من إجمالى طلاب مرحلة الثانوية العامة داخل دمياط، لافتا إلى التزام الإدارات التعليمية بتنفيذ التعليمات الخاصة بإجراءات تسليم التابلت المدرسي، موضحا ضرورة حضور ولى الأمر وتوقيع إقرار بإعادة تسليم التابلت مرة أخري عقب انتهاء الدراسة بمرحلة الثانوية العامة.

وأكد "عمارة" وجود لجان لمتابعة إجراءات تسليم التابلت المدرسي لطلبة الثانوية العامة، مشيرا إلي وجود تقارير خاصة بما تم تنفيذه في هذا الشأن، مشددا أنه لا يمكن تسليم التابلت الا في حضور ولي الأمر وتوقيع الإقرار المطلوب وفق التعليمات المقررة من قبل وزارة التربية والتعليم.

وأوضح الدكتور ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن 68 مدرسة للتعليم الثانوي بدأت إجراءات تسليم التابلت لطلاب المرحلة الثانوية، مشيرا إلي أنه حتي الان تم تنفيذ تسليم التابلت لأكثر من 70%من إجمالي طلاب المرحلة الثانوية في دمياط.