محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال الرصف بعدد من شوارع مدينة مسير

كفر الشيخ- محمد سليمان

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، أعمال رصف شارع داير الناحية بطول 1000 متر وعرض 7 أمتار، وشارع مسجد الخياط بطول 200 متر وعرض 8 متر، فضلًا عن أعمال ربط طريق داير الناحية بمدخل مدينة مسير، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024- 2025، تحت إشراف محمد صلاح، رئيس مدينة مسير.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق، باعتباره قطاعًا حيويًا وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يتم متابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع بصفة دورية، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا، ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مكلفًا بإنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024- 2025.

كلف محافظ كفر الشيخ، بالالتزام بالمواعيد والجداول الزمنية المحددة لإنجاز أعمال الرصف على مستوى المحافظة، واستخدام مواد عالية الجودة مع مراعاة المواصفات الفنية خلال الرصف، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المرور خلال فترة العمل، مؤكدًا استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، ضمن خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازي مع كافة القطاعات الأخرى.