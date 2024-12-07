محافظ الدقهلية يتفقد مستوى النظافة والإشغالات بشوارع مدينة دكرنس

الدقهلية - شريف الديب

واصل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم السبت، جولاته المفاجئة علي المراكز والمدن والأحياء، للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين، حيث تفقد مستوي النظافة بشوارع مدينة دكرنس والإشغالات، والتقي بالمواطنين واستمع إلي مطالبهم ومشاكلهم ومدي رضائهم عن مستوي النظافة والخدمات المقدمة وطالبهم بالحفاظ علي نظافة الشوارع من خلال إلقاء القمامة داخل الصناديق المخصصة.

جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والمحاسب هاني سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس.

ووجه اللواء مرزوق لرئيس مركز ومدينة دكرنس، بتكثيف أعمال النظافة ورفعها أولا بأول، وزيادة أعداد الصناديق لمنع إلقاء القمامة علي الأرصفة والجزر الوسطي بالشوارع لتحسين المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، وشدد علي رفع الإشغالات من شوارع المدينة وتسهيل الحركه المرورية للمواطنين والسيارات.

كما وجه المحافظ لرئيس مدينة دكرنس بدمج النباشين بمنظومة النظافه والجمع المنزلي، لتوفير حياة كريمة لهم والحفاظ علي نظافة الشوارع وتحسين المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، حيث التقي بعدد من النباشين وطالبهم بعدم فرز القمامة خارج الصندوق، مؤكداً لهم علي دعمه لتوفير مصدر رزق لهم ولأسرهم ولكن وفقاً للضوابط والشروط التي تضمن نجاح منظومة النظافة.