مجهودات كبيرة لوزارة الرى لتطهير الترع ومخرات السيول باسوان.. تعرف عليها

مجهودات كبيرة تنفذها الإدارة للمركزية للموارد المائية والرى بأسوان، خلال الأيام الماضية، لتطهير الترع ومخرات السيول بأسوان تعرف عليها.
أولا: نظافة الأفمام للمجارى المائية بنطاق الإدارة العامة لرى توشكي.
ثانيا: نظافة محطة 1. و2 هندسة رى الصعايدة
ثالثا: تطهير مصرف امتداد العتامير بهندسة رى السلسلة.
رابعا: قيام الادارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان بتركيب اغطيه لغرف التفتيش للتغطيات ونظافة الحشائش أمام محطات الرفع ونزع الحشائش بالصاولات.
خامسا: تطهير مخر سيل بلانة بنطاق هندسه رى الطويسة.
سادسا: إصلاح وصيانة البوابات بنطاق هندسة رى السلسلة.
سابعا: قيام الإدارة العامة للموارد المائية بأسوان بنظافة المحطات وأعمال نزع الحشائش
ترميم جسور وصيانة البدالات.
ثامنا: رفع الحشائش أمام محطات. وادى النقرة بهندسة رى النقرة.
تاسعا: نزع الحشائش لفرع 1 بهندسه رى فرع 1 بنطاق الإدارة العامة للموارد المائية والرى بتوشكي.
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