اليوم السابع
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مجهودات كبيرة لوزارة الرى لتطهير الترع ومخرات السيول باسوان.. تعرف عليها

السبت، 07 ديسمبر 2024 03:00 ص
مجهودات كبيرة لوزارة الرى لتطهير الترع ومخرات السيول باسوان.. تعرف عليها تطهير مخر سيل بلانة بأسوان
أسوان- صلاح المسن

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مجهودات كبيرة تنفذها الإدارة للمركزية للموارد المائية والرى بأسوان، خلال الأيام الماضية، لتطهير الترع ومخرات السيول بأسوان تعرف عليها.

أولا: نظافة الأفمام للمجارى المائية بنطاق الإدارة العامة لرى توشكي.

ثانيا: نظافة محطة 1.  و2 هندسة رى الصعايدة

ثالثا: تطهير مصرف امتداد العتامير بهندسة رى السلسلة.

رابعا: قيام الادارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان بتركيب اغطيه لغرف التفتيش للتغطيات ونظافة الحشائش أمام محطات الرفع ونزع الحشائش بالصاولات.

خامسا: تطهير مخر سيل بلانة بنطاق هندسه رى الطويسة.

سادسا: إصلاح وصيانة البوابات بنطاق هندسة رى السلسلة.

سابعا: قيام الإدارة العامة للموارد المائية بأسوان بنظافة المحطات وأعمال نزع الحشائش
ترميم جسور وصيانة البدالات.

ثامنا: رفع الحشائش أمام محطات. وادى النقرة بهندسة رى النقرة.

تاسعا: نزع الحشائش لفرع 1 بهندسه رى فرع 1 بنطاق الإدارة العامة للموارد المائية والرى بتوشكي.







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