كل ما تريد معرفته عن فتح شوارع وتمهيد طرق لحل أزمة حوض الـ18 بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

خطوات جادة تسير عليها محافظة الأقصر، بقيادة المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لحل الأزمة التى مر عليها سنوات طويلة واستكمال أعمال التطوير الجارية بمنطقة حوض 18 بحى جنوب بمدينة الأقصر، حيث تم على مدار الأسابيع الماضية العمل على قدم وساق فى فتح شوارع جانبيه جديدة وتمهيد ورصف الطرق لدعم الأهالى والسكان بتلك المنطقة.

وفى هذا الصدد كشف اللواء على الشرابى رئيس مجلس مدينة الأقصر، أنه عقب جولات وتوجيهات المحافظ بمنطقة حوض 18 تم البدء فى أعمال تطوير شارع النيابة الإدارية (شارع العشرين) بمنطقة حوض 18، بطول 500 متر وعرض 20 مترا، والذى يربط بين شارع التلفزيون وطريق العوامية والجولى فيل، كما تمت أعمال فتح وتمهيد عدد 2 شارع يربطان بين منطقة حوض الـ18 وشارع التلفزيون وهما شارعى الـ16 وشارع البركة بطول 250 مترا لكل شارع.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنه يجرى مواصلة الأعمال بفتح شارع الـ15 بمنطقة حوض 18 الذى يصل حتى منطقة نادى الأقصر الرياضى "الشعب"، وكذلك تمهيد ورمى طبقة الأساس بكافة الشوارع الخالية من المعوقات بحوض الـ18، موضحًا أن ذلك سيساهم فى التسهيل عليهم والارتقاء بمظهر المنطقة.

وأكد أحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية بالمجلس، إنه يقوم رجال المدينة بمتابعة أعمال تمهيد شارع حوض 18 بوسط المدينة، وذلك فى أعقاب توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر بتمهيد وإصلاح الطريق الرئيسى لمنطقة حوض 18 بمدينة الأقصر، حيث تتم إعادة تمهيد وتأهيل الشارع الرئيسى حيث تم إرسال معدات ولوادر لتسوية الطريق الذى يتجاوز عرضه 20 متر عبر فرشه بالرمل والزلط تمهيدًا لرصفه.

وأوضح أحمد عبد الصبور، لـ"اليوم السابع"، إنه تمكن مجلس مدينة الأقصر خلال العمل من إيقاف حالة بناء فى المهد بمنطقة حوض الـ (18) بحى جنوب، وقامت الحملة بإزالة حالة البناء وهى عبارة عن سور فى المهد بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بمسطح 350 مترا، وتمت الإزالة حتى مستوى سطح الأرض، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.



أعمال التطوير فى منطقة حوض 18 بالأقصر



الشوارع الجديدة التى تم فتحها بمنطقة حوض 18



العمل اليومى فى تطوير منطقة حوض 18 بالأقصر



بدء أعمال تمهيد شارع حوض 18 بعد تكليفات المحافظ



بدء أعمال تمهيد شارع حوض 18 بوسط مدينة الأقصر



تمهيد الطرق وفتح الشوارع بمنطقة حوض 18 بالأقصر



جانب من تطوير منطقة حوض 18 بالأقصر



فتح عدد من الشوارع وتمهيد الطرق لحل أزمة حوض الـ18