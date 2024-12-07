"قواعد الرعاية والتأهيل لذوى الاحتياجات الخاصة".. برنامج تدريبى بجامعة القناة

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظم مركز تدريب أفراد المجتمع بجامعة قناة السويس برنامجا تدريبيا مميزا حول: "قواعد الرعاية والتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة" وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وفي إطار اهتمام الدولة بقيادة رئيس الجمهورية بذوي الهمم.

استمر البرنامج يومي، بمشاركة 38 مستفيدا ومستفيدة من الأخصائيين النفسيين بتوجيه التربية النفسية بمديرية التربية والتعليم.

وأكد الدكتور ناصر مندور أن الجامعة تسعى دائمًا لتعزيز دورها في خدمة المجتمع المحلي من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تستهدف تمكين الأفراد وتأهيلهم لدمج ذوي الهمم في المجتمع، بما يعكس رؤية القيادة السياسية وحرصها على دعم هذه الفئة.

وفي كلمتها، أشادت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأهمية هذه البرامج في تعزيز الوعي المجتمعي وتوفير الدعم اللازم لذوي الهمم، مؤكدةً أن الجامعة تُكرس جهودها لتقديم خدمات شاملة تلبي احتياجات المجتمع.

جاءت فعاليات البرنامج تحت الإشراف الأكاديمي للدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، واستعرضت الدورة، التي قدمتها الدكتورة هالة رمضان عبد الحميد، أستاذ التربية الخاصة بكلية التربية، عدة محاور شاملة، من أبرزها:مفهوم التأهيل: العملية المستمرة التي تهدف إلى تمكين ذوي الإعاقة من الوصول إلى أقصى درجات الاستقلالية الطبية، الاجتماعية، والنفسية.

أهداف التأهيل: تعزيز الثقة بالنفس لدى ذوي الهمم، تعديل السلوكيات الخاطئة، وتهيئة البيئة المناسبة لدمجهم بالمجتمع.

خدمات التأهيل الطبي: شملت العمليات الجراحية، العلاج الطبيعي، واستخدام الأجهزة المساعدة مثل الأطراف الصناعية والسماعات.

التأهيل الأكاديمي: تسليط الضوء على أهمية التعليم الخاص وبرامج الدمج داخل المدارس العامة والخاصة.

التأهيل المهني: تدريب ذوي الإعاقة على اكتساب مهارات مهنية تؤهلهم لدخول سوق العمل.

وتم تنظيم البرنامج التدريبي بجهود المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، و أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

ويأتي هذا البرنامج تأكيدا لدور جامعة قناة السويس كمؤسسة تعليمية رائدة تدعم التمكين المجتمعي وتساهم في تعزيز ثقافة الدمج لذوي الهمم.