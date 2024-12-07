فنان بالفطرة.. دانيال ابن الوادى الجديد يبدع فى تجسيد التراث بلوحات الرمل

الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

ازدهرت مدارس الرسم بالرمال الملونة فى واحات الوادي الجديد ، كأحد أبرز الفنون الإبداعية التي يتمّ فيها إنتاج اللوحات الفنية باستخدام مكونات بيئية متنوعة تتضمن رمال ملونة بتكوينها الطبيعى وصمغ من أشجار السنط وجذوع النخيل والدوم، ويتم الرسم عليها ثم تلوين العمل الفنى بالرمال كمادة أساسية في إنتاج اللوحات أو الأعمال الفنية باستخدام الرمل الطبيعي أو الرمل الملون، ومن أبرز فنانى الوادى الجديد الذين تخصصوا فى فن الرسم بالرمل الفنان محمود دانيال الذي اشتهر على مدار 15 عام فى تصوير ملامح البيئة الواحاتية، وتراث واحات الوادي الجديد القديمة ، مرتكزا على أهم مكونات المجتمع الواحاتى كالنخيل والبيت الواحاتى والبيئة التى تمزج بين الصحراء والخضرة وأشجار النخيل.

وقال دانيال في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مجال دراسته بعيدة عن الفن حيث درس الحقوق واكنه عشق الرسم كموهبة فطرية ثم احترفها فيما بعد وانتج مئات الأعمال الفنية التى تحكى تراث الواحات القديمة فى الوادى الجديد وتجسد أهم ملامح البيئة الواحاتية وفصول من الروتين اليومى لسكان الواحات حيث تعتمد على مكونات الطبيعة من رمال وخشب ومواد لاصقة.

وأضاف: عادة ما تُستخدم الأصابع في إنتاج اللوحات الفنية في فن الرسم بالرمل وذلك من خلال تمرير بعض الأفكار البصرية بواسطة الرمال وتقديم حالة جمالية يستطيع الناظر تأملها حسِّيًا من خلال حاستى البصر واللمس.

وأضاف دانيال أنه شارك فى دورات تدريبية قدمتها الشباب والرياضة وإدارة تمكين الشباب للتدريب على الرسم بالرمال واستعرض مراحل التدريب على رسم اللوحات الفنية بالرمال من داخل قاعة مركز التنمية الشبابية والتى تتضمن وحدة للتدريب على فن الرسم بالرمل من خلال عدة مراحل تتمثل فى ورشة التشكيل وقسم والتلوين وعن المواد المستخدمه فيه، "رمل الصحراء الناعم بألوانٍ طبيعية، ومنها ما يتم صبغه لتعزيز الرسومات بألوانٍ إضافية"



وأكد دانيال أن الرسم بالرمال من أبرز الفنون الإنسانيّة التي يتمّ فيها إنتاج اللوحات الفنية باستخدام وسائل متنوعة على أسطح من مواد مختلفة، وتكمن أهمية الرسم أنه أحد الفنون الإنسانية في النتاج الفنى الإبداعى الذي تجسّده اللوحات وقد يكون الرسم من منطلق واقعي يعكس بعض الحقائق، وقد يكون على شكل إيحاءات رمزية لها دلالات فنيّة محددة، ويعتمد الرسم بالدرجة الأولى على قدرة الفنان الذي يُجسد الجمال في مساحة محددة، وعلى الأدوات التي يسخدمها أثناء إنتاج اللوحة، ويعدّ فن الرسم بالرمل من أنواع فن الرسم العامّ.

وأوضح دانيال أن الرسم بالرمال يتم تشكيله بهيئة محددة لإنتاج منظر جمالي بأسلوب محدد، وقد تختلف المساحة الجغرافية التي تتم عليها أعمال فن الرسم بالرمل وفقًا لما يراه الفنان مناسبًا وقادرًا على التعبير عن الرؤية الجمالية الرمزية أو الواقعية التي يريدها، وإحداث بعض الخطوط في مساحة محددة، بحيث تتكون ملامح اللوحة الفنية من خلال تأثيرات تلك الخطوط والخيالات التي تشكلها.

جدير بالذكر أن الواحات تزخر بالعديد من الأسماء التى اشتهرت فى فن الرسم بالرمال ومنهم الراحل بدر عبد المغنى والراحل حامد سرور والراحل إسماعيل مخلوف بالإضافة إلى الفنان عيد جانب الذي أسس مدرسة فنية لتدريب تلاميذ المدارس على الرسم بالرمال وساهم فى إنتاج العديد من اللوحات الرملية والجداريات التى تزين اسوار ومداخل مدينة الخارجة وكذلك الفنانة احم. وهبة رائد مدرسة الرسم بالرمال والفنانة سماح ترك ابنة مدينة موط بالداخلة والتى شاركت فى العديد من المعارض الفنية بأعمال فنية متنوعة من بينها لوحات رملية وغيرهم من الفنانين الذين يبدعون فى هذا التخصص الفنى.