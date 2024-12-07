فصل التيار الكهربائى عن 4 مناطق بمدينة الحامول فى كفر الشيخ غدا

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت هندسة كهرباء الحامول ومجلس مدينة الحامول، بمحافظة كفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي عن 4 مناطق بمدينة الحامول غدًا الأحد، لمدة ساعتين، بدء من الساعة الـ 7 صباحًا حتى الساعة الـ 9 صباحًا، للقيام بأعمال الصيانة الدورية بمحطة المحولات.

وأكدت هندسة كهرباء الحامول ومجلس المدينة، في بيان لهما، أن المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي: «شارع العاشر من رمضان - منطقة مجلس المدينة والمدارس - الزعفران - محطة مياه الشرب»، مؤكدةً إتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه، وفقًا للأصول الفنية والهندسية المتبعة، وسرعة عودة التيار الكهربائي في الموعد المقرر تلبية لاحتياجات المواطنين.

وأهابت هندسة كهرباء الحامول، بالمواطنين في المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي والمستشفيات والمخابز والمصالح الحكومية الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها، بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الفصل المُعلنة.