فشل التصويت على عزل رئيس كوريا الجنوبية بعد مقاطعة الحزب الحاكم

كتبت : رباب فتحى

فشلت محاولة تشريعية في كوريا الجنوبية لعزل الرئيس يون سوك يول يوم السبت بسبب فرضه القصير للأحكام العرفية بعد مقاطعة معظم أعضاء حزبه الحاكم المحافظ للتصويت، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

ومن المتوقع أن يؤدي هزيمة الاقتراح إلى تكثيف الاحتجاجات العامة التي تدعو إلى إقالة يون وتعميق الفوضى السياسية في كوريا الجنوبية، حيث تشير دراسة استقصائية إلى أن غالبية الكوريين الجنوبيين يؤيدون عزل الرئيس، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وأثار إعلان يون للأحكام العرفية انتقادات من حزبه المحافظ الحاكم، لكنه عازم أيضًا على معارضة عزل يون على ما يبدو لأنه يخشى خسارة الرئاسة أمام الليبراليين.

وتطلب عزل يون دعم ثلثي الجمعية الوطنية، أو 200 من أعضائها البالغ عددهم 300. كان لأحزاب المعارضة التي قدمت اقتراح العزل 192 مقعدًا، لكن ثلاثة سياسيين فقط من حزب الشعب الشعبي شاركوا في التصويت.

وتم إلغاء الاقتراح دون فرز الأصوات لأن عدد الأصوات لم يصل إلى 200.