فايننشال تايمز: 50% زيادة فى حجز البريطانيين للعطلات بمصر وتونس والمغرب

كتبت رباب فتحى

يسارع البريطانيون الباحثون عن الشمس إلى حجز عطلات الشتاء في وجهات دافئة مثل مصر وتونس والمغرب، إذ أفادت شركات النقل وشركات السفر الرائدة عن ارتفاع في الحجوزات، مع زيادة الطلب على الرحلات إلى شمال إفريقيا والإمارات إلى جانب الشهية المستدامة لدول البحر الأبيض المتوسط، وفقا لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

وقالت الصحيفة، إن الحجوزات ارتفعت إلى مصر وتونس والمغرب بنسبة 50 في المائة مقارنة بشتاء 2023، ويظل الطلب على البحر الأبيض المتوسط قوياً على الرغم من موجة الاحتجاجات المناهضة للسياحة هذا العام.

وقال الرئيس التنفيذي شون مورتون إنه على الرغم من أن المنتجعات في اليونان وتركيا كانت تمدد بداية ونهاية مواسمها، إلا أن البريطانيين ينجذبون إلى "بعض المنتجات الشاملة الجيدة للغاية في شمال إفريقيا" مع ضمان الشمس.

وأضاف أن استخدام الأقساط الشهرية خيار "أكثر شعبية من أي وقت مضى"، حيث يبلغ معدل الإقبال الحالي 80 في المائة وتمثل الحجوزات الشتوية 15 في المائة من إجمالي أعمال وكالة السفر.

وقال جاري ويلسون، الرئيس التنفيذي لشركة إيزي جيت للعطلات، إن ذراع السفر لشركة الطيران الاقتصادي تتوقع أن ترتفع الحجوزات في العام حتى سبتمبر 2025 بنحو 25 في المائة عن الأشهر الاثني عشر السابقة، مع قيادة مصر وتونس للنمو في الشتاء.

وقال إنه في حين ظلت مالطا وقبرص ومايوركا تحظى بشعبية، "هناك الكثير من العملاء الذين يتطلعون إلى تجربة وجهات جديدة [و] للحصول على قيمة كبيرة"، مضيفًا أن الدفع على أقساط شهرية "يزداد شعبية".

وقال وكيل السفر عبر الإنترنت On the Beach هذا الأسبوع إن الحجوزات لفصل الشتاء، الذي يمتد بين نوفمبر وأبريل، كانت عند مستويات قياسية وارتفعت بنسبة 25 في المائة على أساس سنوي.