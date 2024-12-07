طقس مشمس واستقرار وهدوء فى الرياح والأمواج بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت محافظة البحر الأحمر اليوم حالة من الطقس الجيد والمميز والمشمس على اغلب الانحاء، كما شهدت الحركة البحرية رواجا كبيرا بعد هدوء حركة الأمواج وكذلك هدوء الرياح.

من جانب آخر، تعمل الحركة البحرية بالبحر الأحمر بالنسبة لموانئ الهيئة بصورة جيدة ومميزة، حيث استقبل ميناء سفاجا البحرى اليوم عددا من السفن من الموانئ المختلفة بينما غادر عددا من السفن الأخرى لموانئ أخرى أغلبها سفن بضائع.

وكشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، حيث يكون معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد طقس بارد على كل الأنحاء.