اليوم السابع
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طقس أسيوط اليوم.. معتدل نهارا مع رياح خفيفة وموجة من الصقيع ليلا

السبت، 07 ديسمبر 2024 12:28 م
طقس أسيوط اليوم.. معتدل نهارا مع رياح خفيفة وموجة من الصقيع ليلا طقس أسيوط
أسيوط- هيثم البدرى

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تشهد محافظة أسيوط، طقسا معتدل نهارا على كافة أنحاء المحافظة مع رياح خفيفة وخاصة على المراكز المتاخمة للمناطق الجبلية ، والمدن الجديدة المتاخمة للطرق الصحراوية سواء الطريق الصحراوى الشرقي، او الصحراوى الغربى بينما تنخفض درجات الحرارة ليلا وتتعرض المحافظة لموجة من الصقيع حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالى .

وفى نفس السياق، وجه اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، الجهات المعنية، والأجهزة التنفيذية بتفقد مخرات السيول مع تطهيرها بشكل مستمر، ووجه مسؤولى رى أسيوط باتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة وتنفيذ كل التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية .

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة التاكيد على جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول ورفع كل المخلفات والتأكد من أن تكون الحالة العامة للمصارف والترع والمجارى المائية فى حالة تستعداد لأى تصرفات مائية زائدة، مشددًا على المتابعة المستمرة والميدانية لأعمال تطهير كل مخرات السيول والتأكد من جاهزيتها والعمل على تطهير مجراها وإزالة أية عوائق موجودة بها لضمان سريان المياة من بدايتها وبمسارها حتى مكان الصرف النهائى لاستقبال أية سيول محتملة أو أمطار.







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