ضبط 236 مخالفة بالمخابز والأسواق بحملات تموين الدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

قاد على حسن عبد الفتاح، وكيل وزارة التموين بالدقهلية حملات تموينية على المخابز والأسواق بالدقهلية، وبالمشاركة مع كلا من: محمد زغلول، مدير عام إدارة الرقابة التموينية، والدكتورة شيماء الهندى، مدير عام شئون التجارة الداخلية، وبالاشتراك مع الإدارات التموينية الخارجية التابعة لمديرية التموين بالدقهلية، وذلك بناءاً على توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية.

وأفاد بتحرير 236 مخالفة خلال يومين كالتالى: في مجال الرقابة على المخابز تم تحرير 161 مخالفة وبيانها كالتالى: (79 محضر نقص وزن 6 : 18 جرام، 19 محضر قائمة بيانات، 9 محضر عدم نظافة أدوات عجين، 11 محضر عدم مطابقة مواصفات، 17 محضر تصرف في دقيق 160 شيكارة، 7 محضر عدم وجود بون صرف، محضر عدم وجود ميزان، محضر توقف عن الإنتاج، 6 محضر انتهاء من الإنتاج، محضر تجميع بطاقات بقيمة 119 بطاقة، 6 محضر عدم وجود سجل تفتيش، 2 محضر بيع خبز حر، 2 محضر عدم مطابقة دقيق 87.5 "مطاحن").

في مجال الرقابة على الأسواق تم تحرير 75 مخالفة وبيانها كالتالى: ( 27 محضر عدم إعلان عن الأسعار، 16 محضر عدم وجود شهادة صحية، محضر تجميع سلع مدعمة "مواد بترولية"، 2 محضر سلع بدون فواتير، 2 محضر سلع مجهولة المصدر، 3 محضر غش تجاري، 4 محضر استخدام اسطوانة غاز في غير الغرض منها، 7 محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية، محضر عدم وجود سجل بترول 21، 2 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي "سجائر"، محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي "اسطوانة غاز"، 4 محضر عدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية "تاجر تمويني"، 5 محضر تجميع سلع تموينيه "تاجر تمويني".

المضبوطات: تم ضبط: ( 150 لتر سولار، 5 طن ملح، 50 شيكارة زوائد، 20 قرص جبنة، اسطوانة، 750 كجم فول، 1500 قطعة قلب سيليكون، 510 كجم منتجات دواجن وأسماك).