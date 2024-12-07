شوقى علام: الأسلوب الأمثل لبقاء الإنسان رسمته الشرائع السماوية فى إطار عقد

كتب محمد شعلان

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، أن الأسلوب الأمثل لبقاء هذا النوع والجنس الإنساني هو بقاء صحيح هو الذي رسمته الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية للقاء الرجل بالمرأة في أنها حددت اللقاء المباح المشروع بيكون في إطار عقد.

وأضاف شوقي علام، خلال لقاء ببرنامج "بيان الناس"، المذاع على قناة الناس، أنه ما عدا العقد ما يتم من أنماط اللقاءات المختلفة مهما اختلف المبرر لها أو قوي من وجهة نظر البعض تظل في نطاقها وحيزها الذي يمثل جريمة أو شيء ممنوع، مؤكدا أنه أمر محرم شرعا وهو يمثل عدوان على الفطرة.

وتابع: "احنا حددنا المفهوم الذي يرتضيه الشرع الشرف حول علاقة الرجل والمرأة في إطار عقد يجمع بين رجل وامرأة وأي تجمع خارج هذا الاطار يطرد ولقاء المرأة بالمراة أمر غير مسموح به ولقاء الرجل بالمرأة في غير إطار العقل غير مسموح به ونريد العقد لأنه قائم على فلسفة هو أن الناتج من الاولاد بلا شك مطمئن إليه وعادة الرجل المسؤول عن النفقة والتربية هو والزوجة لا يقبل على النفقة إلا بالاطمئنان إلى من هو منه".

