رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يشهد انطلاق تدريب (TEA) لمعلمي اللغة الإنجليزية

سوهاج عمرو خلف

شهد الدكتور أحمد حمادي، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، اليوم السبت، انطلاق فعاليات تدريب (TEA) لتنمية مهارات معلمي اللغة الإنجليزية بمعاهد سوهاج الأزهرية، بنظام الحضور المباشر بمعهد فتيات علي بن أبي طالب النموذجي الابتدائي.

وأوضحت سماح عبد الرازق، مدربة البرنامج بإدارة سوهاج، أن اليوم هو أول أيام التدريب بنظام الحضور المباشر مع المتدربين، بعد التدريب عن بعد للمعلمين والمعلمات، وذلك ضمن اتفاق التعاون المشترك بين الأزهر والمجلس الثقافي البريطاني، لتنمية مهارات معلمي اللغة الإنجليزية.

وخلال زيارته لفعاليات التدريب قام رئيس المنطقة بتسليم شهادات التدريب للمعلمين المشاركين في البرنامج التدريبي العام الماضي، مشيدا بالجهد المبذول لتنمية مهارات المعلمين، وحرصهم على تحقيق الاستفادة من البرامج التدريبية التي يوفرها الأزهر، بما يعود بالنفع على ابنائنا الطلاب.

