اليوم السابع
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دفاع الشاب سعد أسامة: نستأنف على حكم تغريم عمرو دياب 200 جنيه

السبت، 07 ديسمبر 2024 03:08 م
دفاع الشاب سعد أسامة: نستأنف على حكم تغريم عمرو دياب 200 جنيه الفنان عمرو دياب
كتب أحمد حسني

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بعد أن قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم السبت، بمعاقبة الفنان عمرو دياب بالغرامة 200 جنيه، ودفع تعويض 10 آلاف جنيه، للشاب سعد أسامة، وحصول الشاب على حكم بالبراءة من تهمة التعدي على الفنان عمرو دياب.

قال دفاع الشاب سعد أسامة في تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه سيقوم بالاستئناف على حكم تغريم عمرو دياب 200 جنيه في التعدي وصفع موكله.

يذكر أن النيابة أحالت عمرو دياب لمحكمة الجنح بتهمة صفع شاب خلال حفلة داخل أحد الفنادق، كما أحالت النيابة الشاب بتهمة التعدي على الفنان عمرو دياب.

وفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب خلال إحدى الحفلات.

الشاب أكد فى التحقيقات أنه وأثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب قام بصفعه على وجهه، ونهره أمام الحضور.

فيما اتهم عمرو دياب الشاب بمضايقته واستفزازه والاعتداء عليه خلال الحفل.

 







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