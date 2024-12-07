خدمات صحية وأنشطة ثقافية ضمن قافلة تنموية شاملة بالواحات البحرية

كتبت - مرام محمد

شهدت الدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، فعاليات القافلة التنموية الشاملة التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع إحدى الجمعيات بمركز الواحات البحرية.

جاء ذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بدعم الخدمات الصحية والتنموية المقدمة لأهالي الواحات البحرية وتكثيف تنظيم القوافل العلاجية.

وتفقدت نائب المحافظ، القافلة الطبية التي تم تنظيمها بمستشفى الواحات المركزي بالجيزة، وذلك تحت إشراف مديرية الصحة بالمحافظة، في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية "إيد فى إيد".

وقالت نائب المحافظ، إن القافلة شملت تخصصات "نساء، رمد، باطنة، عظام"، وقد تمكنت من توقيع الكشف الطبي على 445 حالة وتسليم 30 نظارة طبية، بالإضافة إلى تحويل 4 من حالات علاج جراحة الأورام للمستشفيات المتخصصة، وتوزيع الأدوية للحالات المرضية بالمجان، مشيرة إلى أن فعاليات القافلة تستمر حتى غدًا السبت.

وأضافت أن القافلة التنموية تضمنت تنظيم يوم ترفيهي في بيت ثقافة الباويطي لـ51 طفلًا وطفلة من ذوي الهمم، إذ تم توزيع الهدايا والألعاب على الأطفال بمشاركة الأمهات البديلات والمشرفات.

وتابعت أن الاحتفالية، والتى أقيمت برعاية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، ووزارة الثقافة، تضمنت عددًا من الفقرات الفنية، للترفيه وإدخال البهجة والسرور على نفوس وقلوب الأطفال، والتى شملت عرضًا للفنون.

وأعربت نائب المحافظ، عن سعادتها بالتواجد فى مثل تلك الفعاليات وسط الأطفال الأيتام لمشاركتهم فرحتهم، مؤكدة أن الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تسير بخطى عملية واضحة فى مجال الارتقاء بمستوى حياة الفئات الأكثر احتياجًا.