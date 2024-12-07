خبير اقتصادى: مصر شهدت طفرة حقيقية فى دعم الدولة للفئات الأولى بالرعاية

كتب الأمير نصرى

تحدث الدكتور محمد البهواشى، أستاذ الاقتصاد، عن أهمية برامج الحماية الاجتماعية كتكافل وكرامة فى تحسين الأوضاع المعيشية للأسر المستفيدة، قائلا:"شهدت مصر طفرة حقيقية من خلال دعم الدولة للفئات الأولى بالرعاية".

وأضاف محمد البهواشى، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن برنامج "تكافل وكرامة" يخدم الفئات الأولى بالرعاية وأصبح مصدر أساسى لتخفيف الأثر السلبى للأزمات العالمية التى تلقى بظلالها السلبية على العالم كله، ونحن الآن لدينا حائط صد لهذه الآثار السلبية بألا تؤثر مباشرة على هذه الفئات.

وأوضح محمد البهواشى، أن برنامج "تكافل وكرامة" نوعا من أنواع الدعم النقدى المشروط الذى تقدمه الدولة للفئات الأولى بالرعاية، وتطور دور الدولة فى فرض مظلة حماية اجتماعية مستمرة، والإستدامة ثمة هذا البرنامج، كما يزيد عدد الأسر المستفيدة من هذا البرنامج كل يوم عن الآخر، ويزيد حجم المخصصات المالية لهذا البرنامج، بالإضافة لفرض الدولة بتكليفات الرئيس السيسى مظلة حماية اجتماعية تطال الفئات الأولى بالرعاية.