حصاد 2024.. تقدم الجامعات المصرية بتصنيف ليدن الهولندى لتصل 15 جامعة

كتب محمد صبحى

نجحت الجامعات المصرية فى تحقيق تقدم فى التصنيفات الدولية على مدار عام 2024، ومن بينها التقدم فى تصنيف ليدن الهولندى للعام 2024، إذ حققت الجامعات المصرية زيادة جامعتين فى عددها بالتصنيف الذى يشمل أكثر من 1500 جامعة من مختلف دول العالم، ويستخدم مجموعة من المؤشرات الببليومترية التى توفر إحصاءات عن مستوى الجامعات حول التأثير العلمى والتعاون والنشر فى المجلات العلمية، حيث تم إدراج 15 جامعة مصرية بنسخة هذا العام من التصنيف، محافظة بذلك على زيادة مطردة فى أعدادها بالتصنيف، حيث زاد العدد من 8 جامعات فى نسخة 2021 إلى 10 جامعات فى نسخة 2022، ثم 13 جامعة فى إصدار عام 2023.

وكان الدكتور عادل عبد الغفار وزير التعليم العالى، أكد على اهتمام الوزارة بمتابعة تحسين ترتيب الجامعات المصرية فى التصنيفات العالمية المختلفة يعود لما فى ذلك من أهمية لخريجى الجامعات، حيث يسهل الحصول على وظائف متميزة فى سوق العمل بناءً على سمعة الجامعة، بما يتناسب مع وضع مصر كوجهة للتعليم فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ودورها فى ريادة المنطقة تعليميًا، حيث تم تكثيف الاهتمام بسياسات دعم البحث العلمى وزيادة تمويله، فضلًا عن التعاون مع الباحثين من دول العالم المختلفة، كما ساهمت جودة الأبحاث المُشتركة فى تسجيل عدد كبير من الاستشهادات، وبالتالى تمتعها بفرصة أكبر للنشر فى مجلات عالية التأثير، مشيرًا إلى أن الجامعات تحفز الباحثين فى مجال النشر الدولى، من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لهم، وتنظيم الفعاليات السنوية للتعريف بآليات النشر بالمجلات العلمية الدولية، فضلًا عن العديد من ورش العمل التى تنظمها الوزارة فى هذا الشأن.

وأضاف المُتحدث الرسمى، أن بنك المعرفة المصرى قد ساهم فى الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا، وذلك من خلال توفير كم هائل من المصادر العلمية اللازمة للباحثين، والعلماء المصريين، وصناع القرار؛ من أجل تعزيز البحث العلمى فى مصر، وتمكين المؤسسات البحثية لكى تصبح معروفة عالميًا كمرجع للبحث العلمى، موضحًا أن ذلك يأتى تماشيًا مع تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، التى تستهدف إتاحة التعليم والتدريب من أجل خلق جيل من الشباب يكون قادرًا على إحداث طفرة فى كافة المجالات.