توافد جماهير بنى سويف على استاد القاهرة لحضور نهائى دورى مراكز الشباب

بنى سويف - هانى فتحى

توافدت جماهير محافظة بنى سويف فى أتوبيسات من كافة مراكز شباب المحافظة لتشجيع منتخب بني سويف المقرر إقامته باستاد القاهرة الدولي بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

واحتشدت الجماهير فى المدرجات الخاصة بمحافظة بنى سويف، لتشجيع منتخب بنى سويف فى المباراة النهائية مع منتخب محافظة القليوبية.

وتوافدت الجماهير منذ الصباح الباكر لتشجيع منتخب بنى سويف وخصصت مديرية الشباب والرياضة بقيادة هشام الجبالي مدير عام مديرية الشباب والرياضة، ناصر رمضان وكيل المديرية للشباب ورحاب صلاح الدين مدير إدارة تنمية الشباب بالتعاون مع مديري الإدارات الفرعية ومجالس الإدارات عدد كبير من الأتوبيسات وتوزيعها على كافة المحافظة لنقل الجماهير لتشجيع المنتخب بالاستاد.