تفاصيل حكم تغريم عمرو دياب 200 جنيه وتعويض 10 آلاف بتهمة صفع شاب.. إنفوجراف

كتب أحمد حسني

ينشر اليوم السابع إنفو جراف عن تفاصيل الحكم على الفنان عمرو دياب بغرامة 200 جنيه وتعويض 10 ألاف جنيه، وبرائة الشاب المصفوع.

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة منذ قليل بتغريم الفنان عمرو دياب 200 جنيه ودفع تعويض 10 آلاف جنيه، بتهمة التعدي وصفع الشاب سعد أسامة في إحدى الحفلات.

كما قضت المحكمة ببراءة الشاب سعد أسامة من تهمة التعدي على الفنان عمرو دياب في إحدى الحفلات.

يذكر أن النيابة أحالت عمرو دياب لمحكمة الجنح بتهمة صفع شاب خلال حفلة داخل أحد الفنادق، كما أحالت النيابة الشاب بتهمة التعدي على الفنان عمرو دياب.

وفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب خلال إحدى الحفلات.

الشاب أكد فى التحقيقات أنه وأثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب قام بصفعه على وجهه، ونهره أمام الحضور.

فيما اتهم الفنان عمرو دياب الشاب بمضايقته واستفزازه والاعتداء عليه خلال الحفل.