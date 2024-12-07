تعليم الإسكندرية: جائزة 5 آلاف جنيه للمدرسة الخالية من متعثرى القراءة ونسبة حضور 96%

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلن الدكتور عربى أبو زيد وكيل وزارة التربية و التعليم بالإسكندرية، رصد جائزة 5 آلاف جنيه للمدرسة التى تخلو من الطلاب المتعثرين فى القراءة والكتابة، كوسيلة تشجيعية وتحفيزية للقضاء على تلك الظاهرة التى تؤثر سلبا على أداء العملية التعليمية، مشيرا الى خلو المحافظة من الطلاب الغير قادرين على القراءة والكتابة بعد اختبار 600 ألف حالة.

وأشار وكيل الوزارة فى تصريحات صحفية له اليوم، إلى أنه تم إجراء الاختبارات اللازمة فى عدد من المدارس تصل عددها الى 1000 مدرسة، بإجمالى 385 ألف طالب، حيث استهدف الإجراء الصف الرابع و الخامس و السادس لعدد 600 مدرسة للمرحلة الابتدائية و 400 مدرسة للمرحلة الإعدادية، وجاءت نسبة حضور الاختبارات نحو 96% وهى نسبة مرتفعة جدا جاءت إدارة المنتزة التعليمية و إدارة شرق التعليمية فى مقدمة نسبة الحضور للاختبارات بنسبة 98% و العجمى أقل نسبة حضور بنسبة 85%، مؤكدا أنه عقب الاختبار تم وضع البرامج العلاجية اللازمة ، للتخلص من تلك الظاهرة التى تؤثر على العملية التعليمية سلبا.

وأكد أن تلك العملية والإجراءات تأتى فى إطار الأهداف الرئيسية لوزارة التربية و التعليم، وتم إجراء الإختبارات الأولية لقياس حجم المشكلة، ثم إجراء أختبارات أخرى لرصد تأثير البرامج العلاجية ل600 ألف طالب و التى أكدت خلو مدارس الإسكندرية من تلك الظاهرة .

وكانت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، قد أجرت لجنة القيادات بتعليم الإسكندرية برئاسة الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم، مهامها في إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشَغْل وظيفة مدير الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال لسوق العمل ووظيفة مسئول التوجيه والإرشاد المهني ووظيفة مسئول الابتكار وريادة الأعمال.

وذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بالعمل على تنفيذ وتحقيق استراتيجية الوزارة في النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية بمنظومة التعليم الفني.

واستمعت اللجنة لمقترحات المتقدمين لشغل الوظيفة للنهوض والارتقاء بالعملية التعليمية، وتعظيم الاستفادة بالدور البارز لوحدات تيسير الانتقال لسوق العمل ومواكبة التحول الرقمي والعمل علي تنشئة فني ماهر واعٍ مبتكر مُحب لوطنه قادر على العطاء مواكب لسوق العمل المحلي والعالمي.