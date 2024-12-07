تعرف على مشروع "التعليم حياة" ضمن مبادرة "حياة كريمة بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة "التعليم حياة" بداخل 40 مدرسة فى محافظة الإسكندرية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بمدارس الإسكندرية.

تهدف المبادرة إتاحة التعليم الرقمى داخل قرى حياة كريمة من خلال تجهيز البنية التكنولوجية للمدارس وتدريب الطلاب وأولياء الأمور على استخدام المنصات التعليمية اللى بتوفر المناهج الدراسية بشكل كامل وأيضًا يستطيع الآباء متابعة تطور أولادهم طول السنة.

يذكر أن نظمت مؤسسة حياة كريمة مع وزارة الشباب والرياضة، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبة الإسكندرية معسكر إعداد الكوادر التطوعية السادس لعام 2024، لتدريب 200 شاب وشابة على عدد من المهارات الاساسية.



ويهدف المؤتمر إلى توظيف التكنولوجية والذكاء الاصطناعى فى العمل التطوعى، والتعامل مع الإصابات والإسعافات الأولية بالإضافة إلى اللياقة البدنية والروح الرياضية للمتطوعين.