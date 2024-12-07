تعرف على المقر الإدارى الجديد للكنيسة الأرثوذكسية فى القاهرة الجديدة

كتب: محمد الأحمدى

نشرت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنفوجراف عن المقر الإدارى الجديد للكنيسة في مدينة القاهرة الجديدة بأرض مثلث الأمل.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن المقر الإدارى الجديد للكنيسة.



1 - يقع في منطقة مثلث الأمل بالتجمع السادس بمدينة القاهرة الجديدة

2 – صدر بشأنها القرار الجمهورى رقم 170 لسنة 2015 والذى يقضى بإعادة تخصيص الأرض لصالح بطريركية الأقباط الأرثوذكس المصرية لإنشاء ملحق إضافى للكاتدرائية المرقسية عليها

3 – ستضم أرض مثلث الأمل المقر الإدارى الرئيسى للكنيسة بينما تضم كاتدرائية ميلاد المسيح المقر البابوى للأب البطريرك ومن المخطط له أن ينشأ على أرض مثلث الأمل مقرات للمؤسسات الكنسية التعليمية

4 – من المؤسساا الخدمية التي من المقرر أن يضمها المقر الجديد المكتبة والمسرح ومبنى ضيافة رسمية وهيئة الأوقاف القبطية

5 – من المؤسسات التعليمية التي من المقرر أن يضمها المقر الجديد الكلية الإكليريكية ومعهد الدراسات القبطية ومعهد الكتاب المقدس ومعهد الرعاية والتربية ومعهد الألحان والمرسيقى القبطية

6 – من المؤسسات الإدارية التي من المقرر أن يضمها المقر الجديد المقر الإدارى للكنيسة القبطية والديوان البابوى ومقر المجمع المقدس

7 – يقع المقر على مساحة 30 فدان حصلت عليها الكنيسة من الدولة بنظام التخصيص

8 – يضم الأسقفيات العامة أسقفية الخدمات العامة وأسقفية الشباب وأسقفية الطفولة والتربية والأسر المسيحية وأسقفية المهجر

9 – تم استلام الأرض من جهاز القاهرة الجديدة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب محضر استلام يوم 29 أبريل 2015 وفقال للإحداثيات المذكورة في المحضر والمحددة أركانها من خلال العلامات الحديدة الموضوعة بالمنطقة.



موقع المقر الإدارى الجديد



المقر الإدارى الجديد



استلام الأرض



الأسقفيات العامة



الغرض من تأسيسه



المؤسسات الإدارية



المؤسسات التعليمية



المؤسسات الخدمية



تاريخ البناء