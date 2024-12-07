تأجيل محاكمة سفاح عزبة رستم بالغربية لجلسة 9 فبراير المقبل

الغربية مصطفى عادل

أجلت محكمة جنايات المحلة، محاكمة سفاح عزبة رستم التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، المتهم بقتل والدته وشقيقيه وإشعال النيران في الجثامين بسبب الميراث، لجلسة يوم 9 فبراير المقبل.

كانت المحكمة قد عُقدت اليوم لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم، وتجمع أقارب الضحايا أمام قاعة المحكمة انتظارا لقرار المحكمة.

وترجع الواقعة لشهر يونيو الماضي، بتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بقتل أفراد اسرته، داخل منزل الأسرة، بعد أن افتضح امره واكتشاف الجيران للواقعة بعد انبعاث روائح كريهه ودخان من داخل المنزل.

وتم العثور على بقايا أشلاء ودماء متناشرة داخل المنزل، وتبين أنها بقايا جثث والدة المتهم وشقيقيه، بسبب خلافات الميراث، وتم ضبط المتهم أثناء اختبائه بمحافظة كفر الشيخ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وأحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية.