تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه بسبب كيلو سمك بالمحلة لجلسة 14 يناير المقبل

الغربية مصطفى عادل

أجلت محكمة جنايات المحلة الدائرة الرابعة، جلسة محاكمة المتهم بقتل صديقه، غدرا والتخلص من جثته في أحد المصارف، بسبب الخلاف على كيلو سمك، وأولويه الصيد في الترعة بقرية سامول مركز المحلة، لجلسة 14 يناير المقبل.

كانت أسرة المجني عليه، قد تجمعت اليوم أمام قاعة المحكمة، انتظاراً لصدور قرار المحكمة في حق المتهم، ودخلت والدة المجني عليه في نوبة بكاء حزنا على مقتل نجلها على يد الجاني.

وأكدت والدته لـ اليوم السابع أن المتهم تعرف على نجلها قبل 6 اشهر، واتفقا بعد خلاف دار بينهما على أولوية الصيد في الترعة المارة أمام القرية.

وأضافت يوم الواقعة حضر المتهم لمنزلنا، وتناول الشاي مع نجلي ثم اصطحبه وغادرا المنزل، واكتشفنا اختفائه، مضيفة قمنا بالبحث عنه أكثر من مرة، وقابلنا المتهم وسألته عن مكان اختفاء نجلي، وانكر معرفته به أو مقابلته.

وأشارت إلى أن رجال المباحث تمكنوا من كشف غموض الواقعة وضبطوا المتهم، واعترف بقتل نجلى وإخفاء الجثة فى المصرف.