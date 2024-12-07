اليوم السابع
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بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس عيد الحبل بلا دنس بكنيستها فى الإسكندرية

السبت، 07 ديسمبر 2024 10:39 ص
بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس عيد الحبل بلا دنس بكنيستها فى الإسكندرية قداس عيد العذراء
كتب ـ محمد الأحمدى

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ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس عيد العذراء التي حبل بها بلا دنس الخطيئة الأصلية، وذلك بكنيستها، بالدخيلة فى الإسكندرية.

واحتفل الأب البطريرك بالمناولة الأولى لبعض أبناء وبنات الرعية، كما قام غبطته أيضًا بسيامة مجموعة من شمامسة الكنيسة، حيث شارك في الصلاة والاحتفال القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك، والأب فرنسيس وحيد، راعي الكنيسة.

وألقى البطريرك عظة الذبيحة الإلهية، شاكرًا الله، لعمله الصالح داخل الكنيسة، والنمو المستمر بها. وعلى مثال مريم العذراء، دعا الجميع، كي يتمثلوا بها، تلك القديسة المملوءة نعمة، فكما كانت مريم مُحاطة بالنعم، هكذا نحن، فالنعم تحاوطنا علينا فقط رؤيتها بعيني الله.

وتضمن القداس الاحتفالي أيضًا عددًا من الترانيم الروحية، بقيادة كورال الكنيسة، بالإضافة إلى مشاركة كشافة الرعية في تنظيم اليوم.

وعقب القداس الإلهي، أقيمت مجموعة من الفقرات، التي قدمتها فئات مختلفة من الرعية مثل: خدمة التربية الدينية، والشباب، وأطفال مركز أعظم من ملاك.







قداس عيد العذراء

الأقباط الكاثوليك



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