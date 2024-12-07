انطلاق حملات خدمية شاملة فى العريش تشمل النظافة والإصلاحات الطارئة.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهدت مدينة العريش بشمال سيناء انطلاق حملات إصلاحية وصيانة بهدف رفع كفاءة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين، في إطار الجهود المستمرة لتحسين خدمات البنية التحتية والبيئية بمدينة العريش.

قال محسن سالم، رئيس مركز ومدينة العريش، إنه تم إطلاق حملة نظافة شاملة في شوارع مدينة العريش، حيث تم تكثيف الأعمال في شارع البحر، شارع الخزان، وشارع أسيوط، وتقوم إدارة تحسين البيئة وشركة النظافة باستخدام المعدات الحديثة لإزالة تراكمات القمامة ومخلفات البناء، إضافة إلى تجريف الأتربة من الشوارع الرئيسية. وتستهدف الحملة تحسين المظهر العام للمدينة وتوفير بيئة صحية للمواطنين، على أن يتم استكمال الأعمال في بقية المناطق تباعًا.

وأضاف أنه في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين من كسر خط المياه الرئيسي في شارع أسيوط، بالقرب من بنزينة شمس، تمت أعمال الإصلاح بواسطة شركة مياه الشرب والصرف الصحي. حيث تم إصلاح الكسر بشكل فوري، و تدفقت المياه بشكل طبيعي وعادت حركة السير في الشارع إلى طبيعتها.

وأشار إلى أنه تمت أعمال تركيب كشافات إنارة جديدة على كوبري أبي صقل، استجابة لشكاوى المواطنين بعدم وجود إنارة كافية في المنطقة، مما كان يشكل خطرًا على السلامة العامة. وقد تم تركيب كشافات على الكوبري من أعلى وأسفله لضمان تأمين عبور المشاة والسيارات، وكذلك لتفادي الحوادث المرورية في المنطقة.

وأوضح أنه بالنسبة لمشكلة طفح مياه الصرف الصحي في حي الريسة على الشارع العمومي طريق العريش ـ الشيخ زويد، تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي للتعامل مع الخط المتسبب في المشكلة. حيث تم شفط مياه الصرف الصحي وإصلاح الخط فورًا لتفادي تأثيره على حركة سير السيارات وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وقال إنه استجابة سريعة لشكاوى المواطنين في منطقة الخلفاء، توجه رئيس المدينة فورًا إلى الموقع، حيث تم التنسيق مع شركة مياه الشرب لإغلاق وصلة مياه مفتوحة تسببت في تراكم المياه في الشارع وتعطيل حركة المرور. كما تم التنسيق مع شركة الكهرباء لإصلاح تسريب مياه تحت أحد أعمدة الإنارة في شارع الفاتح، بالإضافة إلى إصلاح مشكلة صرف صحي في شارع جسر الوادي، لافتا انه تأتي هذه الأعمال ضمن حرص رئيس مدينة العريش على تحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين في إطار خطة الدولة المصرية لتحسين البيئة والبنية التحتية.



العمل بكل الشوارع



جانب من الاعمال المتواصله



حملة لنظافه بمدينة العريش



رفع الرمال من علي الصور