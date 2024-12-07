اليوم السابع
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اليوم.. انقطاع مياه الشرب عن بعض المناطق فى نطاق حى غرب المنصورة

السبت، 07 ديسمبر 2024 04:00 ص
اليوم.. انقطاع مياه الشرب عن بعض المناطق فى نطاق حى غرب المنصورة انقطاع المياه
الدقهلية - سارة الباز

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أعلنت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة أحمد محمد عبد العظيم، رئيس حى غرب المنصورة بناء على إخطار الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية عن أنه سيتم قطع مياه الشرب بمنطقة منشية المصطفى بنطاق حى غرب المنصورة اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر الجارى بالفترة الممتدة ما بين الساعة 9 صباحا، وحتى الساعة 1 ظهرا، ولمدة 4 ساعات تقريبا؛ نظرًا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية بأعمال ربط خط المياه الجديد على خط المياه القائم بمنشية المصطفى؛ لذا تهيب رئاسة حى غرب المنصورة بالمواطنين، والمستشفيات، والمخابز، وكافة المنشآت الخدمية، والجماهيرية باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع مياه الشرب.

 

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بشأن إعلام المواطنين بمواعيد انقطاع مياه الشرب، وذلك حتى يساعد المواطنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والتعامل، والاستعداد المسبق.







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