الوعى البيئى المستدام لدى النشء فى ندوة ضمن مبادرة "بداية" بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

نظمت منطقة المنوفية الأزهرية بالتعاون مع مديرية الصحة، ندوة توعوية تحت عنوان ”الوقاية من أمراض الأسنان“، لطالبات معهد شنتنا الحجر الإعدادي التابع لإدارة بركة السبع التعليمية، ضمن سلسلة الندوات التوعوية التي تطلقها مديرية الصحة بالمنوفية في إطار مبادرة «بداية»، تناولت أهم الأمراض التي تصيب الأسنان، وكيفية الوقاية منها، كما تم تنظيم ندوة بعنوان ”الصحة النفسية وتأثيرها في النهوض بالعملية التعليمية“، بمعهد الحامول الابتدائي، التابع لإدارة منوف التعليمية وذلك في إطار التفعيل الأمثل لمبادرة بداية الرئاسية والاهتمام بالجانب النفسي لصحة الإنسان ومدي تأثيره علي بناء شخصية الفرد باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة.

فيما تم تنظيم الندوة التثقيفية التوعوية "الوعي البيئي المستدام لدى النشء"، وذلك بتعاون وتضافر مؤسسات المجتمع المدني بالمنوفية بالتنسيق مع مركز النيل للإعلام، وجامعة المنوفية، وشركة مياه الشرب، وقطاع الكهرباء، وتنفيذ مسابقة "نحلة التهجي" على مستوى الإدارات التعليمية لتنمية مهارات الطلاب وتعزيز روح المنافسة بينهم في إطار تنفيذ الأهداف التعليمية للمبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان".

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات والندوات التوعوية والأنشطة والبرامج المتنوعة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الانسان المصري " لتحسين جودة حياة المواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام ببناء الإنسان المصري.

