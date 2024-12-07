اليوم السابع
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المغرب وموريتانيا يبحثان سبل تعزيز التعاون البرلمانى

السبت، 07 ديسمبر 2024 02:00 ص
المغرب وموريتانيا يبحثان سبل تعزيز التعاون البرلمانى البرلمان المغربى - أرشيفية
وكالات

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بحث رئيس مجلس النواب المغربي، راشيد الطالبى العلمى، أمس الجمعة، مع رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية، محمد بمب مكت، الذي يقوم بزيارة رسمية للرباط على رأس وفد برلماني سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين من خلال تكثيف التشاور والتنسيق وتبادل الخبرات في مجال العمل البرلماني والإداري.

وأفاد بيان لمجلس النواب المغربي بأن الجانبين أكدا أهمية الدبلوماسية البرلمانية لخدمة المصالح المشتركة، والإعداد لخلق منتدى اقتصادي برلماني مغربي - موريتاني مطلع السنة المقبلة، باعتباره منصة للحوار والتواصل وتقاسم التجارب والتعرف على الممارسات الفضلي.







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