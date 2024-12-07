الرئيس السيسي يوقع فى سجل كبار الزوار بالبرلمان الدنماركى

كتب محمد عبد العظيم

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى سجل كبار الزوار داخل البرلمان الدنماركى.

وأجري الرئيس السيسي، جولة تفقدية داخل أروقة البرلمان الدنماركي، وكان فى استقباله رئيس البرلمان وعدد من الشخصيات البرلمانية لدي وصوله إلى المقر.