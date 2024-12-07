الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسي يوقع فى سجل كبار الزوار بالبرلمان الدنماركى السبت، 07 ديسمبر 2024 10:49 ص الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب محمد عبد العظيم مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى سجل كبار الزوار داخل البرلمان الدنماركى. وأجري الرئيس السيسي، جولة تفقدية داخل أروقة البرلمان الدنماركي، وكان فى استقباله رئيس البرلمان وعدد من الشخصيات البرلمانية لدي وصوله إلى المقر. السيسي الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الدنمارك البرلمان الدنماركى مشاركة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال
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