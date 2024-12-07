اليوم السابع
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الرئيس السيسي: العلاقات بين مصر والدنمارك قوية وعميقة وشهدت تطورا ملحوظا

السبت، 07 ديسمبر 2024 11:15 ص
الرئيس السيسي: العلاقات بين مصر والدنمارك قوية وعميقة وشهدت تطورا ملحوظا الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العلاقات بين مصر والدنمارك قوية وعميقة وشهدت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة في مختلف المجالات، متابعا: "هناك رغبة متبادلة بين مصر والدنمارك لتعزيز هذه الروابط وبناء جسور التواصل بين شعبينا".

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر البرلمان الدنماركى بقصر كريستيانسبورج، حيث يلتقى رئيس البرلمان الدنماركى.

وشارك الرئيس السيسى، مساء أمس الجمعة، في العشاء الرسمي الذي دعا إليه الملك "فريدريك العاشر" ملك الدنمارك على شرف الرئيس، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس إلى الدنمارك.







السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي

الدنمارك

البرلمان الدنماركى




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