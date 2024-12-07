الرئيس السيسى يلتقى رئيسة وزراء الدنمارك فى إطار زيارته للبلاد

كتب ـ محمد عبد العظيم

يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسة الوزراء الدنماركية ميتى فريدريكسن، فى إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس السيسي.

ووصل الرئيس السيسي منذ قليل، إلى مقر رئاسة مجلس الوزراء الدنماركي.