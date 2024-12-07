الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يلتقى رئيسة وزراء الدنمارك فى إطار زيارته للبلاد السبت، 07 ديسمبر 2024 01:32 م الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك كتب ـ محمد عبد العظيم مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسة الوزراء الدنماركية ميتى فريدريكسن، فى إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس السيسي. ووصل الرئيس السيسي منذ قليل، إلى مقر رئاسة مجلس الوزراء الدنماركي. السيسي الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الدنمارك رئيسة وزراء الدنمارك مشاركة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال
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