الرئيس السيسى يقيم مأدبة عشاء على شرف ملك الدنمارك فى ختام زيارته لكوبنهاجن

أقام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مأدبة عشاء على شرف الملك "فريدريك" العاشر ملك الدنمارك والملكة "ماري"، وذلك في ختام زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس إلى الدنمارك، في إطار جولته الأوروبية.
الرئيس السيسى يقيم مأدبة عشاء على شرف ملك الدنمارك فى ختام زيارته لكوبنهاجنالسبت، 07 ديسمبر 2024 07:40 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى
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