الدكتور محمد عبدالبديع رئيسا للآثار المصرية اليونانية والرومانية.. اعرف التفاصيل

الأقصر - أحمد مرعى

أصدر الدكتور شريف فتحي وزير السياحة والآثار، قرارا بتكليف الدكتور محمد عبد البديع للقيام بأعمال رئيس الآثار المصرية اليونانية والرومانية بالمجلس الأعلى للآثار.

وصدر القرار برقم 548 لسنة 2024 بتاريخ 4 ديسمبر، حيث كان قد التقى "تليفزيون اليوم السابع" مع الدكتور محمد عبد البديع منذ أيام بمدينة الأقصر، والذى كشف عن تفاصيل نجاحات البعثة المصرية الأمريكية فى جبانة العساسيف، والتى نجحت فى اكتشاف أول مقبرة من عصر الدولة الوسطى بها العديد من الدفنات المغلقة، والتى لم تفتح من قبل لرجال ونساء وأطفال، بالإضافة إلى مجموعة من اللقى الأثرية الفريدة، وذلك أثناء أعمال التنظيف الأثرى للرديم فى الجزء الجنوبى من سطح مقبرة كاراباسكن (TT 391) من الأسرة الـ 25 والموجودة بجبانة العساسيف.

وأكد الدكتور محمد عبد البديع لـ"اليوم السابع"، إنه من المعروف منذ آلاف السنين أن محافظة الأقصر قلب الحضارة المصرية القديمة وأكبر تجمع للآثار فى العالم، حيث أن القدماء قاموا فى الغرب بعمل جبانة البر الغربى بمدينة القرنة، حيث كانت توجد دول قديمة ووسطى وحديثة وعصر يونانى رومانى، موضحًا أن جبانة العساسيف فى جبل القرنة جزء من جبانة البر الغربى والتى تعتبر من الأسرة 26 بالعصر المتأخر، وبها المقابر التى تعمل داخلها البعثة المصرية الأمريكية بقيادة الدكتورة إلينا بيتشكوفا، فهى فى الأساس بعثة للترميم وليست للاكتشافات.