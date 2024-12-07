الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مركبة إسعاف أمام مستشفى كمال عدوان

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استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بشكل مباشر مركبة إسعاف أمام مستشفى كمال عدوان، في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، حيث يمعن الاحتلال بإجراءات الإبادة والتطهير العرقي.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم /السبت/ - بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة بشكل مكثف صوب مركبة إسعاف أمام مستشفى كمال عدوان، ويوجد فيها سائقها.

وأشارت المصادر إلى أن استخدام مركبات الإسعاف في محافظة الشمال شبه نادر، حيث خرج معظمها عن الخدمة بسبب الاستهداف المتكرر لها، فضلا عن شح الوقود الذي يجعل استخدام المتبقي منها أو ما يتم إصلاحه (بين مركبة أو مركبتين تتحركان فقط في محيط المستشفى) أمرا مستحيلا.

كما أجبر جيش الاحتلال الطاقم الطبي الإندونيسي الوحيد الذي كان يجري عمليات جراحية داخل المستشفى، على الإخلاء، حيث تم إجلاؤه عبر مركبة إسعاف تابعة لجمعية الأحمر الفلسطيني.