استشهاد 5 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في غزة ورفح

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استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم /السبت/ في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف حي "الرمال" بمدينة غزة، ومدينة رفح.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" بأن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت محيط مدرسة "أحمد شوقي" بحي "الرمال" غرب مدينة غزة؛ ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين.

وأشارت إلى أن طائرة استطلاع استهدفت مجموعة من الفلسطينيين قرب الملعب البلدي على شاطئ البحر بمدينة رفح جنوب قطاع غزة؛ ما أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، كما استشهد آخر برصاص الاحتلال الإسرائيلي في منطقة "المواصي" غرب رفح.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44 ألفا و612 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105 آلاف و834 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.