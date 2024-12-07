احتواء حريق عمارتين سكنيتين بشارع السماد فى أسوان.. فيديو وصور

أسوان- صلاح المسن

تواصل الأجهزة التنفيذية بأسوان، احتواء تداعيات حريق عمارتين سكنيتين بشارع السماد بمدينة أسوان، وفى تدخل من اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان لاحتواء تداعيات الحريق الذى اندلع بعمارتيين سكنيتين مساء أمس بشارع السماد، كلف المحافظ اللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد بالإشراف الميدانى على جهود مديرية التضامن الإجتماعى والجهات المعنية لحصر الخسائر، وتسليم المساعدات المادية العاجلة، وأيضاً الآجلة للأسر المتضررة من الحريق، فضلاً عن صرف البطاطين والمتطلبات المعيشية، وكذا التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لتوفير أماكن الأيواء، وتقديم كافة مقومات الحياة الكريمة والآمنة لهم.

وكلف محافظ أسوان، بقيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة العمارتين لإعداد تقريرها، ليعقب ذلك إتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ، وهو الذى تواكب مع قيام جهات التحقيق المختصة بالمعاينة الميدانية للوقوف على أسباب الحريق.

وأثناء لقاء السكرتير العام المساعد بالأهالى برفقة النائب جابر أبو خليل عضو مجلس النواب ، ونواب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، ورئيس حى شرق ، ومسئولى التضامن الإجتماعى، أكد أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان يتم تقديم كافة الخدمات للأسر المتضررة من أجل تخفيف أى معاناة عن كاهلهم جراء الحريق الذى إندلع بالوحدات السكنية، والذى تم السيطرة عليه وإخماده بواسطة رجال الحماية المدنية دون وقوع خسائر فى الأرواح، موضحاً بأنه بالتوازى مع ذلك تم تقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة لـ 6 حالات تعرضت للإصابة بالاختناق أثناء وقوع الحريق.



الحريق-الذى-إندلع-بعمارتيين-سكنيتين--



تداعيات-حريق-عمارتين-سكنيتين-بشارع-السماد-بأسوان



جانب-من-مأساة-المتضررين-من-الحريق