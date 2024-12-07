إعادة رصف شوارع حي المنتزه و15 مبادرة تعليمية في الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

قال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن تعليم الإسكندرية أطلقت العديد من المبادرات التي كان لها دور كبير، وبلغت نحو 15 مبادرة، مشيرًا إلى أنه من أهم المبادرات التي تتم حاليًا مبادرة " ورقة وقلم"، والتي تهدف إلى القضاء على تعثر القراءة والكتابة وإتقان الطلاب مهارات القراءة والكتابة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم فى تصريحات صحفية له اليوم ، أن الإسكندرية انفردت بمبادرة جديدة من نوعها وهي مبادرة " إتعلم صنعة" بمدارس التعليم الفني " الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي"، في تخصصات مطلوبة بسوق العمل، لتشجيع الشباب على تعلم الحرف والمهن وثقل مهارتهم، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية" بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن المبادرة غير قاصرة على طلاب المدارس فقط، فهي متاحة لاصحاب الحرف وخريجي الجامعات لتوفير فرص تدريب في برامج التدريب المتاحة في كل العديد من التخصصات، فضلا عن عدم التقيد بسن محدد، مع تطبيق لائحة مالية معتمدة من وزارة التربية والتعليم لرسوم التدريبات.

واضاف أن المبادرة يتم تطبيقها في جميع المدارس الفنية والتي يبلغ عددها 54 مدرسة على مستوى المحافظة، والحصول على شهادة من المدرسة بالتدريب، مع إمكانية الحصول على شهادة من وزارة العمل توثيقًا لشهادة التدريب للعمل بها في الخارج.

وأوضح أن المدارس الفنية الصناعية تضم كفاءات عالية من المعلمين والمدربين، وورش مجهزة على أعلى مستوى، وتوفر أكثر من 15 تخصص في الحرف والمهن المطلوبة في سوق العمل ومنها الكهرباء والتبريد والتكيف، والميكانيكا والمنسوجات والملاحة وغيرها.

فى سياق متصل، كلف الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالتنسيق مع الأحياء لسرعة رصف الطرق التي تكررت منها شكاوى المواطنين وإعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من مشروعات المرافق لتحقيق السيولة المرورية.

هذا وقد أكد محافظ الإسكندرية أنه استجابةً لمطالب قطاع كبير من المواطنين فقد تم الانتهاء من رصف وإعادة الشيء لأصله في الشوارع التالية بنطاق حي منتزه ثان وهى: (شارع مصطفى كامل اتجاه البحري من شارع الملك حتى شارع 20 الجديد و الذي تكررت منه شكاوى المواطنين - وشارع المعمورة الطابية من مزلقان الشرطة العسكرية وحتى مزلقان 25 بحرية- وشارع المنشية البحرية من اسكوت الرئيسي وحتى الدولي- شارع حوض 10 ابو سرحة سركيس -وشارع سعد زغلول من النبوي المهندس بالمندرة قبلي - وشارع السكري من ملك حفني-شارع التحرير- مستشفى ابو قير العام -خلف الشيراتون من شارع جمال عبد الناصر بحري- شارع جمال عبد الناصر أمام شارع اطلس -رفع كفاءة رصيف الكورنيش مع شارع ٤٥ حتى الشيراتون - شارع عزبة الكوبانية مع ملك حفني السياحي- حوض 13 من عزبة الكوبانية من ملك حفني السياحي).

ومن جانبه ؛ أشار المهندس مينا عاطف مدير مديرية الطرق والنقل أنه تم الاهتمام بإدراج الشوارع التي تكررت منها شكاوى المواطنين ضمن الخطة السنوية للرصف وذلك بالتنسيق مع الأحياء ، لافتًا إلى أنه جاري أعمال الرصف وإعادة الشيء لأصله بشوارع أخرى بنطاق حي منتزه ثان وهي: (شارع المعهد الديني العصافرة قبلي- تقاطع جمال عبد الناصر مع شارعي إدريس و عبد الحليم محمود ).