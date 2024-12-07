اليوم السابع
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أكاديمية مكافحة الفساد تعقد ورشة "روابط جرائم الهجرة غير الشرعية وغسل عائداتها"

السبت، 07 ديسمبر 2024 03:45 م
أكاديمية مكافحة الفساد تعقد ورشة "روابط جرائم الهجرة غير الشرعية وغسل عائداتها" جانب من ورشة العمل
كتب: محمد أبو ضيف

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عقدت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ورشة عمل خلال الفترة من 3 الى 5 ديسمبر الجاري حول "الروابط بين جرائم الهجرة غير الشرعية وغسل العائدات الإجرامية المتحصلة عنها" لعدد من كوادر جهات إنفاذ القانون بالتعاون مع صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود.

اشتملت الورشة على عدة موضوعات أبرزها: الأطر القانونية والتشريعية لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وغسل الأموال ودور وحدات التحريات المالية وآليات التعاون القضائي الدولي والتحديات ذات الصلة بمكافحة تلك الجرائم.

وفي الختام تم توزيع شهادات إتمام البرنامج بحضور عدد من ممثلي المنظمات والجهات الدولية العاملة في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالاتحاد الاوروبي، والوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.

وذلك في إطار جهود الأكاديمية المستمرة للتعريف بهذه الظواهر الاجرامية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والتعاون مع الجهات المعنية محلياً وعالمياً لمواجهتها.

ورشة عمل (1)
ورشة عمل (1)

 

ورشة عمل (2)
ورشة عمل (2)

 

ورشة عمل (3)
ورشة عمل (3)

 

ورشة عمل (4)
ورشة عمل (4)

 

ورشة عمل (5)
ورشة عمل (5)

 

ورشة عمل (6)
ورشة عمل (6)

 

ورشة عمل (7)
ورشة عمل (7)

 

 







مشاركة

ورشة عمل

الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد

جرائم الهجرة غير الشرعية

الهجرة غير الشرعية

صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية

حماية المهاجرين




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