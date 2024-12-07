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أخبار × 24 ساعة.. وزارة الصحة: أنفقنا تريليون جنيه على المنظومة حتى الآن

السبت، 07 ديسمبر 2024 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. وزارة الصحة: أنفقنا تريليون جنيه على المنظومة حتى الآن وزارة الصحة - أرشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزارة التموين تفتتح غدا سوق اليوم الواحد بمنطقة المرج

وزارة الصحة: الدولة أنفقت تريليون جنيه على منظومة الصحة حتى الآن

هيئة الدواء تشارك فى اللجنة المشتركة المصرية الطاجيكية للتعاون الاقتصادي والعلمي

النقل تناشد المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية.. فيديو

وصول المشاركين فى المسابقة العالمية للقرآن.. ويؤكدن: مصر رائدة

وزارة التضامن تستعرض برامج الحمالة الاجتماعية وبرنامج تكافل وكرامة لدعم الاسر الاولى بالرعاية

الهيئة العامة للرعاية الصحية تطلق فيديو "الرعاية الصحية في أسبوع"

رئيس هيئة المستشفيات التعليمية : تقديم خدمات متطورة لتشخيص وعلاج وزراعة أمراض الكلى

وزير الرى: مصر والشرق الأوسط أكثر مناطق العالم فى السطوع الشمسى

الصحة: فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية يوجه بتوفير غرفة لوحدة علاج الأورام

القومى للمرأة يكرم وزيرة التضامن الاجتماعى لدورها الرائد والأعضاء السابقين

الصحة: فحص 1.2 مليون طالب ضمن مبادرة الكشف عن فيروس c بطلاب المدارس

تداول 19 سفينة بميناء دمياط وتصدير 5066 طن بضائع

رئيس هيئة الرعاية الصحية يشهد افتتاح قمة وزراء الصحة المنعقدة برواندا

 

 







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