35 شهيدا فى غارات إسرائيلية على مناطق عدة فى قطاع غزة منذ فجر اليوم

محمد جمال

استشهد 35 شخصا، منذ فجر اليوم الجمعة فى غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلى المجازر والإبادة الجماعية والتجويع والحصار ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة، حيث استشهد عشرات الفلسطينيين، إثر قصف قوات الاحتلال مربعا سكنيا فى بلدة بيت لاهيا، وفى قصف مدرسة للنازحين فى بلدة جباليا شمال قطاع غزة، وشمال رفح جنوب القطاع.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال نسفت مربعا سكنيا واستهدفت مبانى ومنازل في محيط مستشفى كمال عدوان فى بيت لاهيا، ما أدى لاستشهاد أكثر من 30 شهيدا وإصابة عدد كبير من المواطنين، فيما استشهد مواطنان إثر قصف قوات الاحتلال مدرسة الرافعى التى تؤى نازحين فى بلدة جباليا، و3 مواطنين إثر قصف جوى لخربة العدس شمال مدينة رفح.