وظائف للسائقين وعمال النظافة فى أحياء محافظة الإسماعيلية.. اعرف التفاصيل

الإسماعيلية -صبرى غانم

يعلن جهاز تشغيل الشباب بمحافظة الإسماعيلية عن احتياجه لعدد من فرص العمل للسائقين وعمال النظافة وذلك للعمل بمركز ومدينة الإسماعيلية وأحياء الإسماعيلية الثلاث (أول / ثانى / ثالث وذلك لعدد من السائقين درجه أولى وثانية) حاصل على مؤهل إعدادية - ابتدائية محو أمية) للاستعانة بهم بنظام اليومية وكذلك عدد من عمال النظافة (ميدانى) حاصل على مؤهل إعدادية - ابتدائية - محو أمية).

للاستعانة بهم بنظام اليومية على أن يكون سن المتقدم بالنسبه للسائق لا يزيد عن 40 سنة وعامل النظافة لا يزيد عن 45 سنة وشروط شغل الوظيفة أن يكون من أبناء الإسماعيليه إحضار صورة بطاقة الرقم القومى وصورة المؤهل أن وجد والموقف من التجنيد وشهادة الميلاد وصورة الرخصة (يفضل رخصة درجة تانية).

على أن يتم تلقى طلبات المتقدمين بمركز تكنولوجى المحافظة ابتداء من غدا السبت الموافق 7 ديسمبر الجارى، ولمدة ستة أيام من تاريخ التقديم ولن يلتفت لأى طلب غير مستوفى الشروط.