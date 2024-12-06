وزارة الصحة: الدولة أنفقت تريليون جنيه على منظومة الصحة حتى الآن

كتب الأمير نصرى

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، إنه منذ أن تولى الرئيس السيسى فى 2014 والمنظومة الصحية بكافة جوانبها على رأس أولويات الدولة المصرية.

وأضاف حسام عبد الغفار، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الدولة أنفقت 177 مليار جنيه فى الـ27 محافظة على 1219 مشروعا لتطوير البنية التحتية منذ 2014 حتى 2024، أما ما تم إنفاقه على منظومة الصحة بوجه عام يتجاوز تريليون جنيه حتى الآن.

تابع حسام عبد الغفار، أنه خلال العامين الماضيين منذ بداية 2022 وحتى 2024 تم الانتهاء من 24 مشروعا فى 11 محافظة بقيمة 7 مليارات و340 مليون جنيه، أما العام المالى 2024/ 2025 هناك أيضا 20 مشروعا آخر فى 11 محافظة بتكلفة قدرها 10 مليارات و700 مليون جنيه.

ولفت حسام عبد الغفار، إلى أن خطة 2025/ 2026 لوزارة الصحة بها 54 مشروعا فى 24 محافظة لإضافة ما يقرب من 10 آلاف و600 سرير بقيمة تقترب من 60 مليارًا و300 مليون جنيه، فضلا عن المرحلة الثانية للتأمين الصحى الشامل التى ستبدأ فى 5 محافظات بعد أن بدأت المرحلة الأولى فى 6 محافظات تتضمن تطوير 11 مستشفى، وإنشاء 19 مستشفى جديدة لزيادة عدد الأسرة فى هذه المحافظات بمقدار 5 آلاف و500 سرير تقريبا، وإنشاء 534 وحدة رعاية أولية أو وحدات طب الأسرة.