مندوب العراق بالأمم المتحدة: نرفض استخدام بلدنا ومجالها الجوى لاستهداف أى دولة

أ ش أ

أكد مندوب العراق فى الأمم المتحدة، محمد حسين بحر العلوم، أن حكومته بلاده تؤكد رفضها لاستخدام أراضيها ومجالها الجوى لاستهداف أى دولة.



وقال بحر العلوم، فى كلمته أمام مجلس الأمن الدولى، اليوم الجمعة، أوردتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحكومة العراقية أطلقت العديد من المشاريع لتحسين الخدمات، وسعت لتحسين علاقتها مع دول الجوار".. مبينا أن العلاقات مع الكويت تشهد تقدما كبيرا وهناك حوار مستمر.



وأشار إلى أن "الحكومة العراقية تؤكد رفضها لاستخدام أراضيها ومجالها الجوى لاستهداف أى دولة".. مشددا على أن القوات الأمنية أحكمت سيطرتها على حدود البلد.



وأكد مندوب العراق فى الأمم المتحدة الاستعداد للتعاون مع بعثة الأمم المتحدة فى العراق "يونامي" فى عملية الانتقال وتصفية مهامها بالأراضى العراقية.