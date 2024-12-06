مصر وسلوفاكيا تبحثان تعزيز العلاقات خلال جولة المشاورات السياسية بالقاهرة

(أ ش أ)

استضافت القاهرة جولة المشاورات السياسية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية سلوفاكيا، برئاسة السفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وماريك إيشتوك، وزير الدولة للشئون الأوروبية والخارجية بجمهورية سلوفاكيا مستشار رئيس الوزراء السلوفاكى للأمن القومى.

وجاء انعقاد جولة المشاورات السياسية بين البلدين في إطار الاهتمام المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية.

وتناول الجانبان سبل تعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات ذات الأولوية للبلدين، بالإضافة إلى التشاور حول أطر التعاون المتبادل، على ضوء الفرص المتاحة لتدعيم هذه العلاقات خلال الفترة المقبلة على مختلف الأصعدة، وبما يتفق مع قدرات الجانبين ويحقق المصالح والأولويات المشتركة ويدعم العلاقات الثنائية، وفي إطار الاتحاد الأوروبي اتصالًا بترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة منذ 17 مارس الماضي.

وتبادل الجانبان - خلال جلسة منفصلة -الرؤى ووجهات النظر بالنسبة للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما ما يتعلق منها بالتطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها التطورات في ليبيا والأزمة في السودان، والاعتداءات الإسرائيلية على كل من قطاع غزة ولبنان، وتهديدات جماعة الحوثي للسفن في البحر الأحمر.

وعلى هامش انعقاد جولة المشاورات السياسية بين البلدين، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية ووزارة الخارجية والشئون الأوروبية بجمهورية سلوفاكيا في مجال تدريب وتأهيل الكوادر الدبلوماسية بين البلدين.