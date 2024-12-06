محافظ بورسعيد تنمية منطقة "الفرما" سياحيا حفاظا على مسار العائلة المقدسة

بورسعيد - محمد فرج

أكد اللواء محب حبشى محافظ بورسعيد تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات لتنمية منطقة الفرما بما يحقق مشروع سياحى متكامل، للحفاظ علي مسار العائلة المقدسة الذي يمثل أهمية دينيه وتاريخه وسياحية.

ووجه بالتعاون والتنسيق بين جميع الجهات التنفيذية لتنفيذ المشروع بأفضل صورة ممكنة واستغلال تلك المواقع كممر تنمية حقيقية للجذب السياحي ببورسعيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اليوم، لاستعراض مخطط التنمية السياحية لمنطقة الفرما مسار العائلة المقدسة، ليتناسب مع عظمة المكان وتحقيق الاستغلال الأمثل لموقع مسار العائلة المقدسة وإحيائها، باعتبارها ذات أهمية دينية وتاريخية.

بحضور كل من الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء أيمن جمال الدين مساعد المحافظ ، واللواء اسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، المهندس عادل الجندى المنسق الوطني لمسار العائلة المقدسة ورئيس الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، زهراء البحيرى- مدير المكتب الفني للإدارة العامة للادارة الاستراتيجية والقس بيمين مسئول العلاقات العامة بمطرانية بورسعيد، وممثلي وزارة السياحة والآثار، ومديري إدارة التخطيط بالمحافظة.



ومن جانبه، استمع محافظ بورسعيد لشرح تفصيلي حول الخطوات التنفيذية لتنمية وتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بمنطقة الفرما، لإقامة بعض النقاط الخدمية التى توفر الأنشطة السياحية، وإعداد النقاط اللوجستية التى تخدم زيارة موقع العائلة المقدسة بما تحتويه من خدمات ومزارات تاريخيّة ومناطق للإقامة، والسياحة الشاطئية والاستشفائية والبيئية على بحيرة البردويل.



ويشمل مخطط التنمية بمنطقة الفرما إقامة مركز سياحى خدمي ليضم دور العبادة ومنطقة الخدمات المركزية والتسوق ومراكز المؤتمرات وساحة الاحتفالات، ومركز سياحي شاطئي يضم مجموعة من القري الشاطئية المصممة بطريقة توفر معايير الاسترخاء لزائري مسار العائلة المقدسة، ومركز سياحي بيئي الاستشفائي الذي يقع على حافة بحيرة البردويل في مجموعة من القري لخدمة زائرى المنطقة.