محافظ أسوان يتابع تنظيم دورات ريادة الأعمال وجلسات الدوار

أسوان- صلاح المسن

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قيام فرع المجلس القومى للمرأة بمواصلة تنظيم 5 دورات تدريبية لريادة الأعمال، بالإضافة إلى 3 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية، صرحت بذلك الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، يأتى ذلك استمرارًا لتنفيذ فعاليات المبادرة الوطنية (بداية جديدة لبناء الإنسان) والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين جودة الحياة وخلق أجيال جديدة قادرة على الإبداع والابتكار باستخدام آليات التكنولوجيا الحديثة.

وقالت الدكتورة هدى مصطفى، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، فى تصريحات صحفية، إن الفعاليات تم تنظيمها تحت رعاية محافظ أسوان واستهدفت 450 سيدة ورجلا وطفل من أهالى قرى المنصورية والطويسة والشطب بمركز دراو، بجانب قرية الأعقاب بمركز أسوان.

وأشارت إلى أن دورات ريادة الأعمال تهدف إلى تنمية المهارات وتسليط الضوء على موضوعات التخطيط والتسويق الجيد، بالإضافة إلى رفع الوعى بالمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالابتكار وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات.

كما أوضحت الدكتورة هدى مصطفى، أن جلسات الدوار تهدف إلى رفع الوعى المجتمعى بقضايا السكان والصحة الإنجابية وزواج القاصرات، علاوة على ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات التى تهدف إلى دعم محاور التمكين الاقتصادى والثقافى والاجتماعى للمرأة ولباقى أفراد الأسرة.