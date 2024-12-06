محافظة الإسماعيلية تحتفل بـ"اليوم العالمى لذوى الهمم".. فيديو

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت محافظة الإسماعيلية اليوم الجمعة احتفالاً كبيرًا بـ "اليوم العالمي لذوي الهمم" بمحافظة الإسماعيلية، بـ "القرية الأوليمبية" بالإسماعيلية، بالتعاون بين محافظة الإسماعيلية "إدارة السياحة"، مركز ومدينة الإسماعيلية، مكتبة مصر العامة، ومديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، وجهاز التطوير والتجميل بالمحافظة وذلك تحت رعاية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

وذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية.

وتضمنت الاحتفالية مجموعة متنوعة من الفعاليات التي تهدف إلى إبراز قدرات ذوي الهمم وإدماجهم في المجتمع، منها فعاليات رياضية شملت مباريات كرة القدم، كرة السلة، والكرة الطائرة، والتي تتيح لذوي الهمم فرصة لممارسة الرياضة والتنافس الشريف.



بجانب حفل موسيقى "حفل سمسمية" قدمته فرقة مكتبة مصر العامة ضمن مبادرة "بداية" لبناء الإنسان المصري، كما أقامت المكتبة معرضًا لرسم اللوحات شارك به ذوي الهمم، وبعض النشاطات الكشفية بالتعاون مع مجموعة الفرسان الكشفية و الإرشادية.

كما تم تقديم عرض عرائس مصحوب بالموسيقى، أضفى جوًا من البهجة والفرح على الحفل، وتم تنظيم رحلة ترفيهية لذوي الهمم داخل وخارج القرية الأوليمبية، للاستمتاع بجمال الطبيعة والتنزه.

كذلك قام ذوي الهمم بزراعة بعض الأشجار المثمرة بمشتل القرية الأوليمبية، في مبادرة بيئية تساهم في تحسين البيئة، بالتعاون مع جهاز التطوير والتجميل بالمحافظة.

واختتمت الفعاليات بندوة بعنوان "دور ذوي الهمم في تنمية المجتمع"، ألقاها العالم الجليل دكتور إبراهيم رضا، والتى تهدف إلى تسليط الضوء على دور ذوي الهمم في المجتمع وأهمية دعمهم وتمكينهم.

وأكد اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، أن هذه الاحتفالية تهدف إلى إيصال رسالة إيجابية حول قدرات ذوي الهمم وإمكانياتهم، وتأكيد على حقهم في العيش بكرامة ومساواة مع الآخرين، كما تسعى الاحتفالية إلى تعزيز التضامن المجتمعي ودعم ذوي الهمم وتوفير بيئة مناسبة لهم.

موجهًا الشكر لكافة الجهات المعنية التي اشتركت في تنظيم الاحتفالية، خاصة الجهات الشريكة من المجتمع المدني التي حرصت على إعلاء قيم المشاركة المجتمعية.

